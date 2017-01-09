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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Telefon Görüşmesinde, Kıbrıs Meselesiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Telefon Görüşmesinde, Kıbrıs Meselesiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Telefon Görüşmesinde, Kıbrıs Meselesiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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