Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.