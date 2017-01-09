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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'la Kıbrıs'ı Görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'la Kıbrıs'ı Görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'la Kıbrıs'ı Görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.

GÖRÜŞMEDE KIBRIS MESELESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"CENEVRE'DE TÜM TARAFLAR YAPICI BİR TAVIR İÇİNDE OLMALI"

Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

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