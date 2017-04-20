Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti

A News kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin itiraz başvurusunu taşıyacağını ifade ettiği Anayasa Mahmekesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetki alanında olmadığını söyledi. Konuyla ilgili, "YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için ise "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞTİ

Trump'la görüşeceği tarihi açıklayan Erdoğan, "16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi.