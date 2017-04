Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuştu

(aktüel görüntü ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki "Evet" mitinginde konuştu.



Erdoğan, "Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumluluk ile karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da İstanbul öyle bir 'evet'demeli ki, 99 yıl önce bu mübarek şehri ayakları ile kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsini de yüreği titremeli. İstanbul 'evet' diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerini hayli yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı? 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez. Çok daha büyük bir sorumluluk ile karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da İstanbul öyle bir 'evet'demeli ki, 99 yıl önce bu mübarek şehri ayakları ile kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsini de yüreği titremeli. İstanbul 'evet' diyerek hala 99 yıl öncesindeki o kara günlerini hayli yanıp tutuşanlara dersini vermeye hazır mı?" diye sordu.



Erdoğan, "İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin, PKK terör örgütünün, DEAŞ denen katliam makinasının kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek, FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek bir kısım Avrupa ülkelerine 'Avrupa, Avrupa duy sesimizi' demeye hazır mı?" diye sordu.



Erdoğan, "Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sandıkta kaybedenler her zaman olduğu gibi işi iftiraya, yalana, kuralları tersine çevirmeye vurdular" diye konuştu.



Erdoğan, "Ülkemizde 48 hükümet kuruldu çok enteresan. Amerika'ya bakıyoruz kaç hükümet değişmiş? Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Onlarda 17 tüm tarih boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların derdi yok. Biz dertliyiz. Faiz mi faiz, Faiz mi faiz. Faizle adam olunur mu? Bunlar yıllarca bu ülkeyi böyle sömürdüler. Kimlere faiz lobisine. Fakir fukaranın cebinden alıp faiz lobisine yatırdılar. Güney Kore, Portekiz gibi ülkeler yönetim sistemlerini değiştirerek istikrarı güvence altına alarak şu anda 23-24 bin dolar milli gelire ulaşmış durumdalar. Biz de ulaşacağız" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının Kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü" ifadelerini kullandı.



Miting alanındakilerin 'idam' sloganları üzerine Erdoğan, "Benim kanaatimi biliyorsunuz, işte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum. Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız" açıklamasında bulundu.