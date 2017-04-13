Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devri bitiyor. Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı kasetli genel başkan.Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek"

-"Defalarca sözünü tutmayan bu zatın miadı dolmuştur. 16 Nisan bu miadın tarihidir"

-"Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform ana muhalefet partisinde olacaktır"

-"(15 Temmuz'da 2 tankın altından geçen Sabri) Artık o benim yoldaşım arkadaşım"



GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.