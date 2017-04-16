Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından İtibaren Ülkemizi Gereksiz Tartışmalarla Yormak Yerine Herkesin Bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz."