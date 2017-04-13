Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın ABD Başkanı Trump İle Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 kanalın ortak canlı yayınına katıldı.

Erdoğan burada açıklamalar yaparken, ajanslardan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu akşam telefon görüşmesi yaptığı haberi geldi.

Erdoğan, görüşmenin detaylarını canlı yayında açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

"Suriye'deki son gelişmelerden sonra burada Türkiye-Rusya-ABD ne gibi birlikte çalışmalar yapabiliriz, bunları görüştük. İdlib'deki kimyasal silahla saldırının üzerinde durduk. Müşterek çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettirebileceğimizi, aynı zamanda kimyasal silahlarla mücadele noktasında Türkiye'de bir ekip var, çalışma yürütüyor. Ekip burada ve başkanlığını bir Türk'ün yaptığı soruşturma grubuyla her türlü desteği vermeye hazırız. Geri duramayız, elimizde bazı ciddi belgeler var, bunları da paylaşmaya hazırız dedik" dedi.

Bu konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlarının görüşmelerini sürdürdüğünü de belirten Erdoğan "İkili ilişkilerimizde charter seferlerimizle ilgili dedikodular bizi rahatsız etti. Onu kendisiyle paylaştık" dedi.

"YARIN TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede ABD ile ortak çalışma konusunun da ele alındığını belirtti. "Bu çalışmayı beraberce, kendileriyle, belki ABD'li yetkililerle de yapma fırsatımız olabilir" diyen Erdoğan, "Belki yarın Sayın Trump ile de bir görüşmemiz olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Trump, 8 Şubat'ta 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.