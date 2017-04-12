Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları ortadayken hicap duyup milletten özür dilemek yerine, utanmadan, sıkılmadan '15 Temmuz kontrollü darbe' diye iftira atıyor. İnsanda biraz haya olur, edep olur. Madem direniş göstermedin, bari o gece canlarını ortaya koyanlara saygı duy, madem sözünün eri olamadın, bari o gece tankların üzerine çıkan kahramanları iftiralarınla incitme. Ne demişler? Mert direnir, namert kaçar. Darbecilere direnmek herkesin harcı değil. Biz bu zatın asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Bu zat oturduğu kontrollü koltuğun diyetini ödüyor. Bu zat o gece darbecilere verdiği sözü yerine getiriyor. Bunun için FETÖ'nün avukatlığını, borazanlığını, gönüllü sözcülüğünü yapıyor. Emin olun dile getirdiği iddiaların hiçbiri kendine ait değil. Bunların tamamı 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan FETÖ'nün paçayı kurtarmak için servis ettiği iftiralar. Pensilvanya senaryoyu yazıyor, ana muhalefet partisi sahneliyor. Pensilvanya emrediyor, bunlar anında uyguluyor. Gazi Mustafa Kemal bunları görse, kurucusu olduğu partinin Pensilvanya'nın partisine dönüşmesine herhalde çok üzülürdü."