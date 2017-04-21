Cumhurbaşkanı Erdoğan Yabancı Temsilcilerle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Ülkeleri heyet başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Ülkeleri heyet başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Ülkeleri heyet başkanlarıyla Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, heyet başkanlarını tek tek selamlayarak kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, "Sizlerin sayesinde bugün İstanbul sadece Asya ve Avrupa değil aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler'in de buluştuğu bir şehir olmuştur" sözleriyle başladı.
Toplantı basına kapalı devam ediyor.
(İHA)