Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Arena'ya Geldi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan "Şehitlere Saygı" maçını izlemek üzere stada geldi. Erdoğan'ın konvoyu stada giriş yaparken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın giriş yaptığı sırada stad üstünde bir polis helikopteri uçuş yaptı.



ŞEHİT AİLLERİDE MAÇI İZLEYECEK



Maçı izlemeye şehit aileleri de geldi. Otabüslerle gelen şehit yakınları protokol girişinden stada giriş yaptı. Spor klubü başkanları da bir otobüs ile stada geldi.



Bu arada, Valide Sultan Camiinnden şehitler gıyabında sela okundu.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapılıyor. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramdan daha geçirilenler içeriye alınıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gelişi



-Camiden sela okunması



-Şehit yakınlarının otobüsle gelişi



-Şehit yakınlarının stada girişleri



-Seyircilerin arama noktasına gelişi



-Üstlerinin aranması



-İkinci arama noktasında yapılan aramalar



-Seyircilerin stada girmeleri