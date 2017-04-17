Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Halk Oylaması Sonuçlarını Değerlendirdi





Anayasa değişikliğini öngören halk oylaması sonuçları resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51.3 oranında Evet; yüzde 48.6 oranında ise Hayır ile noktalandı.



Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir basın açıklaması yaptı:



"Halk oylamasının sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş ve hür iradesiyle TBMM tarafından öngörülen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir."



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım referandum sonuçlarıyla ilgili parti genel merkezinde balkon konuşması yaptı. Yıldırım, "Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir. Kimsenin kalbi kırık olmasın. Dileğim bu sonucun ülkemiz adına hayırlı olmasıdır" dedi.



Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, Trakya, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve ülkenin batı bölgelerindeki illerde 'hayır' oylarının yüksek çıktığı gözlendi. İç Anadolu ve doğu illerindeyse 'evet' oylarının yüksek çıktığı görüldü.



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Tags: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Referandum sonuçlarını Yıldırım halk değerlendirdi oylaması Gepost: 17 april 2017