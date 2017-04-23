Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Çocuklara Sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan çocuklara sürpriz TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmek için bekleyen çocuklar, karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlık yaşadıANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan çocuklara sürpriz
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmek için bekleyen çocuklar, karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlık yaşadı
ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyarete giden çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sürpriz yaptı.
TBMM Genel Kurulunda özel oturuma katıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile TBMM Başkanlık makamına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret için bekleyen çocukların yanına gitti.
Meclis Başkanı Kahraman ile görüşmek için bekleyen çocuklar bir anda karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına çağırdığı bir çocuk ile sohbet ederken, küçük öğrenciyi başından öptü.
(DY-BT-