Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun İlk Sürüşünü Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun açılışının ardından hattaki ilk sürüşü yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun açılışını yaptı. Erdoğan ve Yıldırım, açılışın hemen ardından metronun ilk sürüşünü yaptı. Koltuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti. Erdoğan, vatandaşları Rabia işaretiyle selamladı. - ANKARA