Dev Operasyondan Çarpıcı Detay: Erdoğan ve Ailesinin En Yakınındaki Polisler Açığa Alındı

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan "Mahrem İmamlar" operasyonun ardından dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN 19 POLİS AÇIĞA ALINDI

Açığa alınmaların en dikkat çekici yönü ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan açığa alınan polislerin sayısının çokluğu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda 2'si emniyet müdürü 9 rütbeli personel açığa alındı. Rütbeli personelin dışında 10 polis memurunun da açığa alınması ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda açığa alınan polis sayısı 19 oldu.

CUMHURBAŞKANI VE AİLE BİREYLERİNİN YAKIN KORUMALARIYDILAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan mücadeleye rağmen Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda FETÖ ile bağlantılı polislerin bulunduğu iddiasıyla 19 polisin açığa alınması çarpıcı bir görüntü ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin yakın korumaları ve güvenliklerini sağlamaktan sorumlu. Bu birimde görev yapan personel, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, konutu ya da Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin çevresinin güvenliğini sağlamakla görevli. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli, Cumhurbaşkanının makam ve çalışma odalarının içi ve bitişik çevresinde de 24 saat boyunca güvenlik hizmeti vermekten sorumlu.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise, yine kritik birimlerden TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan ise 2'si rütbeli toplam 36 polisin açığa alınması oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'ndan açığa alınan emniyet mensupları şunlar:

-İbrahim Kaya (3.sınıf emniyet müdürü)

-Mehmet Çiftçi (4.sınıf emniyet müdürü)

-Burak Kayar (Emniyet amiri)

-Mehmet Bacaksız (Komiser)

-Halil İbrahim Çubuk (Komiser yardımcısı)

-Ali Eyüp (Komiser yardımcısı)

-Ergün Bozok (Komiser yardımcısı)

-İbrahim Ceylan (Komiser yardımcısı)

-Kenan Koç (Komiser yardımcısı)

-Tunahan Soylu ( Polis memuru)

-Didem Ceylan (Polis memuru)

-Hakan Sarıkaya (Polis memuru)

-Fatih Özkaya (Polis memuru)

-Sinan Şahbudak (Polis mmemuru)

-Sinan Çezik (Polis memuru)

-Emrah Apaydın (Polis memuru)

-Şahin Ağkoç (Polis memuru)

-Ali Çiğdemtepe (Polis memuru)

-Orhan Çetinkaya (Polis memuru) (Kaynak: Hürriyet)