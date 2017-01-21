Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatman Koltuğuna Oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro açılışında vatman koltuğuna oturdu. Belediye başkanlığı döneminden bu yana 10-15 kez vatman koltuğuna oturduğunu söyleyen Erdoğan, "Teknoloji ileri doğru gidiyor. Hepsinde de bir vatman noktasında bir şeyler değişiyor. Bu çok daha farklı bir ileri teknoloji. Buraya indiğim noktada bazı özelliklerini kavramış oldum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe - Yakacık Metro hattı açılış töreninden sonra Tavşantepe İstasyonu'ndan metroya binip Yakacık Metro İstasyonu'na gitti. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metroyu test etti. Erdoğan sürüşün ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok defa vatman koltuğuna oturduğunun hatırlatılması üzerine, "Belediye başkanlığımdan bu yana herhalde şöyle bir 10-15'i bulmuştur. Teknoloji ileri doğru gidiyor. Hepsinde de bir vatman noktasında bir şeyler değişiyor. Bu çok daha farklı bir ileri teknoloji. Buraya indiğim noktada bazı özelliklerini kavramış oldum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL