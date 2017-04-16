Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatandaşlara Hitap Etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatandaşlara Hitap Etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti.. "Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti"
-"Kimsenin önünde eğilmedik. Sadece mevlamızın önünde eğiliriz"
-"Bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk"
-"Adeta 7 düven saldırdı. Batının nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara rağmen bölünmedik"
-"Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz zaten yoldayız şimdi vites değiştirerek daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin kitabında patinaj olmayacak"
- "Türkiye çok daha önemli adımları atmak üzere muhasır medeniyetler üstüne çıkacaktır"
-"Biz hep söyledik efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar konuştu ama biz projelerimizle konuştuk"
-"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti"
-"Birlikte yapacağımız çok iş var. Biliyorsunuz bu işin iki safhası oldu."

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

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