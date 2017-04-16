Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti.. "Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti"

-"Kimsenin önünde eğilmedik. Sadece mevlamızın önünde eğiliriz"

-"Bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk"

-"Adeta 7 düven saldırdı. Batının nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara rağmen bölünmedik"

-"Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz zaten yoldayız şimdi vites değiştirerek daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin kitabında patinaj olmayacak"

- "Türkiye çok daha önemli adımları atmak üzere muhasır medeniyetler üstüne çıkacaktır"

-"Biz hep söyledik efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar projesi olmayanlar konuştu ama biz projelerimizle konuştuk"

-"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var boşuna uğraşmayın atı alan Üsküdar'ı geçti"

-"Birlikte yapacağımız çok iş var. Biliyorsunuz bu işin iki safhası oldu."



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.