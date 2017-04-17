Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlar Tarafından Karşılandı - Pursaklar
- Bayrak sallayan çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini bekleyen vatandaşlar Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması Vatandaşları selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa...
- Bayrak sallayan çocuklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini bekleyen vatandaşlar
Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Vatandaşları selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını dün İstanbul'da takip ettikten sonra Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı yolunda vatandaşlar tarafından karşılandı.