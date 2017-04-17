Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatandaşa Sırtını Dönmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitabını tamamladıktan sonra kürsüden ayrılırken vatandaşlara sırtını dönmeyerek geri geri yürüdü.



Referandum sonrasında İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve Ankara Havaalanı başta olmak üzere yol boyunca vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binası önüne kurulan kürsüde halka hitap etti. Kendisinden önce kürsüde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ı bir süre bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra tekrar halkı selamlayıp, kürsüden geri geri yürüyerek ayrıldı. Vatandaşlara sırtını dönmemek için Erdoğan'ın geri yürümesi dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar Erdoğan'ın bu davranışına tezahüratla karşılık verdi. - ANKARA