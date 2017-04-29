Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vakti Saati Geldiğinde Ne Yapacağımızı Çok İyi Biliriz. Bir Gece Ansızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı çok iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz"

"Güvenlik güçlerimiz yerin altında da bunlarla savaşıyor"

"ABD, koalisyon güçleri, Türkiye biz el ele verelim, Rakka'yı Deaş'a mezar ederiz"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD Genel Kurulu'nda konuştu.