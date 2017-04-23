Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA