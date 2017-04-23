Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıfbank'ı Tebrik Etti

İSTANBUL-DHA Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,VakıfBank'a bir tebrik telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.