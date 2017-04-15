Cumhurbaşkanı Erdoğan,ümraniye'de Konuştu (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de konuştu. Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bu terör örgütlerinin iplerini ellerinde tutanlar, onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya'da giriyor mu, İsviçre'de, Avusturya'da giriyor mu? Fransa'da seçim var. Yatıyorlar, kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki ya, benimle ne işiniz var? Ne yapacaksanız yapın. Ama artık elhamdülillah Türkçe'yi öğrenmeye başladılar. Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Gezi olaylarında yaşadık, 17-25 Aralık'ta yaşadık, bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Çukurları açtılar mı, hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. Bunun başka izahı yok" dedi.



"TÜRKİYE'YE TERBİYESİZLİK YAPANLARDAN BUNUN HESABINI SORACAĞIZ"



Erdoğan, "Bilhassa 15 Temmuz maskelerin düşüp gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönüm noktası oldu. Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinden gösterilen tepkiler işte bu ifşa edilmişliğin sebep olduğu pervasızlıktan kaynaklanıyor. 16 Nisan'dan sonra yani yarın akşamdan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracağız" diye konuştu.



"CHP MENSUBU OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok. Onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı, 3 tanesi yakalanmış, 4. ne oldu bilmiyorum. Meğerse daha sonra bunların bir tanesinin CHP mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe, iç içe çalışıyor" dedi.



"ESKİYE METHİYE DÜZENLERİN TEK DERDİ KENDİ KONUMLARINI, KENDİ ÇIKARLARINI KORUMAKTIRö



Erdoğan, "Eskiye methiye düzenlerin tek derdi kendi konumlarını, kendi çıkarlarını korumaktır. Bunların hiçbirinin ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle ilgili bir endişesi, projesi yoktur. Bakınız burada size tek bir örnek vereceğim. Şayet Türkiye 1991 yılından beri kesintisiz istikrarla yönetilmiş olsaydı bugün bulunduğu yerin 2 kat ilerisinde olacaktı" şeklinde konuştu. - İstanbul