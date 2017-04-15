Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok partili hayatımızda, yani 1950'den beri hükümetlerin ortalama ömrü ne biliyor musunuz? 16 ay. ya 16 ayla hükümet edilen bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu? Böyle bir ülkede kalkınma olur mu? İşte bu ülke geçmişte öyle anlar yaşadı ki 24 günlük hükümetler bile gördü. İki aylık hükümetler bile gördü. Tabii böyle bir ülkede yatırım da olmaz. Biz geldik. Biz geldikten sonra tırmanma başladı." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de halka hitaben yaptığı konuşmada, "Konya'dan bir tanesi çıktı. Ne diyor? 'Eğer' diyor, evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceklermiş. Ben dün Konya'yı gördüm, Konya bir başkaydı. Aman yarabbim, karşımda 100 bini aşkın insan vardı ama ne yazık ki bir şeyi daha, üzülerek orada gördüm. Bu adamı, bu milletin evlatlarını denize dökeceğini söyleyen adamı, ne yazık ki Saadet Partisine mensup kadınlar gidip ziyaret ediyor. Ey benim Saadet Partili kardeşlerim. ya siz bu hale düşecek miydiniz? Görüyorsunuz. Nerelerden nerelere. Temenni ederim ki bugün onlar için ayrı bir muhasebe günü olur. Bu muhasebe neticesinde yarınla ilgili kararlarını ona göre gözden geçirirler." ifadelerini kullandı.



"Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, beşeri gücün önünde bugüne kadar eğilmedi. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Bunun dışında asla." diyen Erdoğan, "Ümraniye yarın sandıkları 'evet' ile patlatarak, terör örgütlerini Türkiye gibi bir ülkeye tercih edenlere de mesajını veriyor mu? Her zaman söylüyorum, bu mesele bir parti meselesi değil, bu mesele memleket meselesidir. Türkiye'nin artık bırakın koalisyonları, krizleri, kabusları, bunların sözünün dahi edilmesine tahammülü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, Türkiye'de 1990'lı yıllarda hükümetlerin ömrünün 1 yılı bile bulmadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Çok partili hayatımızda, yani 1950'den beri hükümetlerin ortalama ömrü ne biliyor musunuz? 16 ay. ya 16 ayla hükümet edilen bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu? Böyle bir ülkede kalkınma olur mu? İşte bu ülke geçmişte öyle anlar yaşadı ki 24 günlük hükümetler bile gördü. İki aylık hükümetler bile gördü. Tabii böyle bir ülkede yatırım da olmaz. Biz geldik. Biz geldikten sonra tırmanma başladı. Bakın şimdi, 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık değil mi? Kaça mal olacak biliyor musunuz? Söyleyeyim, 11 katrilyon. Bizim cebimizden para çıkıyor mu? Hayır. Yüzde 50'si Kore sermayesi, yüzde 50'si Türkiye sermayesi. Neden? Çünkü Türkiye güvenli bir liman, Türkiye'ye güveniyorlar. 14 senede Türkiye'yi bu hale, elhamdülillah biz getirdik. Ülkemize geçtiğimiz 14 yılda ayda 1 milyar doların üzerinde yabancı sermaye ancak geliyordu. Ayda 1 milyar doları bulmazken o dönemler ama şimdi elhamdülillah pik yaptı. Hızla devam ediyoruz. Daha yüksek rakamlar gelecek."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinde yaşananları anımsatarak, "İstikrarsızlığı yaşadık mı? Yaşadık. İstikrar ve güven ortamının bozulma ihtimalinin dahi ülkemizi nasıl bir felakete sürükleyeceğini gördük mü? Gördük. Bir tarafta Türkiye'nin içine düştüğü belirsizlik ortamını sevinç çığlıklarıyla karşılayanlar varken, diğer tarafta milletimiz tedirginlik içindeydi. Kaos tüccarları, hemen tezgahlarını kurmuşlardı. Terör baronları, cüretlerini arttırıp ülkemize savaş ilan etmişlerdi. Ekonomi hemen dalgalanmaya başlamıştı. Baktım ki başka çare yok. Ne yaptım? Cumhurbaşkanı olarak 'erken seçim' dedim. Gittik erken seçime. Tekrar Türkiye rayına oturdu mu? Oturdu. Elhamdülillah şimdi tek parti olarak işte bugüne geldik." diye konuştu.



Şimdi yeni bir döneme doğru adım atıldığını anlatan Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle birlikte bu dalgalanmaları Türkiye'nin yaşamamasını, Türkiye'nin sıçramasını ve yükselmesini istediklerini bildirdi.



Sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile yetinmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. 14 senede biz 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu ama daha fazlası olamaz mı? Daha ileri gidemez miyiz? Gideriz. 25 havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanı var. 81 vilayetimizde üniversite var ya. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. 270 bin derslik inşa ettik. '70 kişi, 80 kişi, 90 kişi derslikler olmasın, 30 ve altı olsun' dedik. Bunu başardık mı? Başardık. Gençler, şu anda 7,5 milyon genç yarın oy kullanacak. Sizlerden isteğim var. Sizi istemeyenlere yarın sandıkta bu cevabı vermelisiniz ve onlara şunu söylemelisiniz; 'Biz Kandil ile beraber olamayız. Biz İmralı ile beraber olamayız. Biz Pensilvanya ile beraber olamayız. Biz bu millete efendi olmayan, hizmetkar olanlarla beraber olacağız' demelisiniz."



Erdoğan, 16 Nisan'da sandıklardan 'evet' çıkmasıyla güç toplayacak olan Türkiye'nin önünde yapılacak çok işin, katedilecek çok mesafenin olduğunu söyledi.



(Sürecek)