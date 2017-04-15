Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar, onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de halka hitaben yaptığı konuşmada, Ümraniye'nin zor dönemlerden geçerek bugüne gelmiş bir ilçe olduğunu söyledi.



Ümraniye'de, 1993 yılında CHP'li belediyenin hizmet verdiğini hatırlatan Erdoğan, o yıl 39 vatandaşın hayatını kaybettiği çöp patlaması olayını anımsattı. CHP belediyesinin olduğu yerde, bu kirli ve başarısız zihniyetin olduğunu belirten Erdoğan, bu patlamanın yaşandığı alanda şimdi Ümraniye Spor Tesisleri'nin bulunduğunu ifade etti.



Erdoğan, Ümraniye'nin 15 Temmuz'da 8 şehit veren, 120 de gazisi olan bir ilçe olduğunu anlatarak, ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusunda, şehitleri ve gazileriyle Ümraniye'nin kendisini ibra ettiğini söyledi.



İlçenin 700 bin nüfusuyla pek çok ilçeyi geride bıraktığını, böyle bir ilçeye şanına uygun projelerin yaraştığını belirten Erdoğan, ilçede hayata geçirilecek yeni yatırımlara değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının da devreye girmesiyle ilçenin cazibesinin daha da artacağını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu metro hatlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde CHP'nin meclis üyeleri hep, bugün olduğu gibi 'hayır' demişlerdir. Bunların hayatı bu. Bu ülkeye faydalı olabilecek hiçbir şeye bunlar bugüne kadar 'evet' demediler ki. Taksim Gezi alanında bunlar var, nerede bir terör esiyor bunlar var. Kimler 'hayır' diyor? Kandil 'hayır' diyor. İmralı 'hayır' diyor. Bir de ortak çalıştıkları Pensilvanya'daki şarlatan da 'hayır' diyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."



"Türkiye, tarihinin en önemli mücadelesini veriyor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası finans merkezine ev sahipliği yapan Ümraniye'nin o eski sıkıntılı günlerini geride bırakarak, yepyeni bir geleceğe hızla ilerlediğini vurguladı.



İlçenin en önemli sorunu olan 2B kapsamındaki bölgelerin tapu meselesinin çözüldüğünü, şimdi imar planlarının yapıldığını, yıl sonuna kadar bu çalışmanın da biteceğini anlatan Erdoğan, artık vatandaşların tapusu ve imarı olan arsalara, huzur ve güven içinde evlerini yapabileceğini ifade etti.



Türkiye'nin, içeride ve dışarıda tarihinin en önemli mücadelesini verdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla tüm terör örgütleri üzerimize salınmış durumda. Bu terör örgütlerinin iplerini elinde tutanlar, onlar yeterli olmadığından bizzat kendileri devreye giriyor. İşte Avrupa. Almanya, İsviçre, Avusturya giriyor mu? Fransa'da seçim var. Yatıyorlar, kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki benimle ne işiniz var? Ne yapacaksanız yapın. Ama artık Türkçeyi öğrenmeye başladılar.



Son 4 yılda bu gerçeği defalarca tecrübe ettik. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, bölücü örgütün çukur eylemlerinde yaşadık. Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. Bunun başka izahı yok."



Bilhassa 15 Temmuz'un, maskelerin düşüp, gerçek yüzlerin ortaya çıktığı bir dönüm noktası olduğunu anlatan Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde gösterilen tepkilerin, bu ifşa edilmişliğin sebep olduğu pervasızlıktan kaynaklandığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'dan sonra bu konuyu da yeniden ele alacak, Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabını soracaklarını dile getirdi.



Erdoğan, yarın akşam ki neticeyi görür gibi olduğunu ifade ederek, "Muhalefet nerede? Muhalefet meydanlarda yok, onlar kahvelerde. Hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. Okmeydanı'nda, benim eski semtimde yaptılar. Sağ olsun İstanbul Emniyeti bunları yakaladı. Üç tanesi yakalanmıştı, dördüncü ne oldu bilmiyorum, teröristler. Meğerse daha sonra bir tanesi bunların Cumhuriyet Halk Partisinin mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar iç içe ya, bunlar iç içe çalışıyor." dedi.



(Sürecek)