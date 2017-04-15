Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeye hizmet edenlerin ayaklarına, geçmişte olduğu gibi prangalar vurulmasın diye yönetim sistemi değişikliğini istiyoruz. Bu sistemi, şahsımız için getirmeye çalışmıyoruz. Bizim 16 Nisan'a çıkacağımızın garantisi var mı? 2019'a çıkacağımızın garantisi var mı?"