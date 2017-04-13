Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Bu Değişim Şart. Bu Değişiklik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bu değişim şart. Bu değişiklik bilhassa gelecek nesiller için elzem. Bundan sonraki kuşakların, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri başka türlü mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için bu değişim şart. Bu değişiklik bilhassa gelecek nesiller için elzem. Bundan sonraki kuşakların, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri başka türlü mümkün değil."

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