Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Hesabından Yeni Bir "Evet" Videosu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber canlı yayınındayken Twitter hesabından yeni bir "Evet" videosu yayınlandı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" şiirini seslendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Hesabından Yeni Bir 'Evet' Videosu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gençlerle sohbet ederken, twitter hesabından yeni bir video paylaşıldı.

ERDOĞAN "KORKMA" ŞİRİNİ OKUYOR

"Evet... 15 Temmuz Diriliş, #16NisanYükseliş!" mesajıyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" adlı şiirini seslendiriyor.

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