Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Hesabından Yeni Bir "Evet" Videosu Paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber canlı yayınındayken Twitter hesabından yeni bir "Evet" videosu yayınlandı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" şiirini seslendiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gençlerle sohbet ederken, twitter hesabından yeni bir video paylaşıldı.
ERDOĞAN "KORKMA" ŞİRİNİ OKUYOR
"Evet... 15 Temmuz Diriliş, #16NisanYükseliş!" mesajıyla paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" adlı şiirini seslendiriyor.
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