Cumhurbaşkanı Erdoğan,tuzla'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da mitingde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bazıları şöyle diyor, 'evet diyen de, hayır diyende'. Hayır diyeni ben anlayışla karşılarım. Ama 'evet' ile 'hayır'ı aynı kefeye koyamam. Aynı kefede, aynı torbada nasıl durur? Olur mu öyle bir şey. Anlayışla karşılarım ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer bunlara hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz ki" dedi.







"GEREKİRSE ONLARDA BEDELLİ OLARAK ÖDEMESİNİ YAPAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclise giren sadece görev yapmakla kalmayacak eğer ikinci dönem seçilirse zaten parlamento onun primlerini her şeyi ödüyor. Ama şunu bil ki 23 yıl bu prim ödenecek ve erkekler 65 yaşında emekli olacak, bayan onlar 63 yaşında emekli olacak. 'Askerliğini yapmayacak efendim'. Bunlar engel değil. Türkiye'de bedelli askerlik yaşadık mı? Bunlar oldu mu? Sigortalılık geçerli olmadığı halde çocuk yaşta oğlunu sigortalı yaptı. SSK'nın Genel Müdürüydü ya. Hastanelerimizi batırdı, bitirdi. Yarın öyle bir ders verelim ki… Parlamento gençlerimiz için çok kutsi bir görev. Niye onu hafife alıyorsun? Gerekirse onlarda bedelli olarak ödemesini yapar. Bu noktada daha önce çıkarılmış, yapılmış düzenlemeler ne ise o düzenlemeler yapılır. Bunlar çözülür, bunlar problem değil. Dert kafaları karıştırmak" diye konuştu.







BİR KADIN FENALAŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında, mitinge gelenler arasında bulunan yanında küçük bir kızı olan kadın fenalaştı. Erdoğan bunun üzerine o noktaya sağlık ekibi istedi. Önce çocuğun çıkarılmasını söyleyen Erdoğan, daha sonra çocuğu sahneye çağırdı. Erdoğan ağlayan çocuğu kucağına alarak sevdi, ardından görevlilere teslim etti. Kadına ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Erdoğan'a Tuzla'da, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, oğlu Bilal Erdoğan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış eşlik etti.



- İstanbul