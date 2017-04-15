Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum, gelin bu reformu yarın sandıklardan çıkartalım, Türkiye adeta sıçrayarak geleceğe yürüsün." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi Tuzla'da halka hitap etti.



Parlamentonun, gençler için çok kutsi bir görev olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Niye onu hafife alıyorsun? Gerekirse onlar da bedelli olarak ödemesini yapar, gerekirse bu noktada daha önce çıkarılmış, yapılmış düzenlemeler ne ise bu düzenlemeler yapılır. Bunlar çözülür. Bunlar problem değil. Dert, kafaları karıştırmak. Ama ona fırsat olmayacak. 18-25 yaş arası gençler, parlamentoya niçin girmesin? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece 18-25 yaş arasındaki erkekler değil, kızlar da parlamentoya girebilecek. Onların da önünü açıyoruz. Genç, dinamik bir parlamento kuruyoruz. Niye rahatsız oluyorsun? Bunu engelleyemeyeceksin." diye konuştu.



Gençlere de seslenen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Gençler çok koşacaksınız. Sandıklara da iyi sahip olacaksınız. AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum, gelin bu reformu yarın sandıklardan çıkartalım, Türkiye adeta sıçrayarak geleceğe yürüsün. Tabii yalanın ölçüsü yok. Freni yok, onun için hızı alamıyorlar. İşi meclise, muhtarlıkları, lokantaları kapatacağımıza... Okumamış, dersini çalışmamış, böyle bir şey yok. Milletimiz bunlara 16 Nisan'da hak ettikleri dersi verecektir.



Güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi gerçeklerin üzeri de yalanlarla örtülemez. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın izniyle kaybetmekten kurtulamayacaklar. Biz çok çalıştık. 81 vilayetin tamamına gittik. Bunlar gitti mi, bunlar dolaştılar mı? Sadece düğün salonlarında, şurada, burada yaptıkları toplantılarla, kampanya yürüttüler. Niye? İnanmıyorlar meselelerine. Biz davamıza inanıyoruz. Onun için de çok koştuk. Sayın Başbakan çok koştu, aynı şekilde Bahçeli çok koştu. Beraberce dertli olduğumuz bu ülkede, aşık olduğumuz bu millete yeni yönetim sistemiyle cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu yapalım istedik. Onun için çok çalıştık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde, milli gelirin 3 bin 500 dolar, şimdi ise 11 bin dolar olduğunu anlattı.



İstanbul'a, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Tuzla'nın halini bilenlerin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençler bilmez ama anneler evlatlarına anlatmıştır. Çöp dağlarını, susuzluğu, hava kirliliğini biliyorsunuz. İşte bu değişimi, dönüşümü yapanlar, bu eserleri ortaya koyanlar biziz. İstiyoruz ki daha iyileri olsun. Sırt üstü yere yatardık, havadan bir uçak geçtiği zaman 'Biz ne zaman bu uçaklara bineceğiz?' derdik. Şimdi böyle bir dert var mı? Otobüs fiyatına uçağa biniyoruz. Türk Hava Yolları'ndan başkası yoktu, şimdi 6 uçak firması var. Tuzlalı'nın zaten ayağının dibinde havalimanı. Buradan biniyor, istediği yere gidiyor." diye konuştu.



Hesap gününe inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Sadece Allah'a kulluk ederiz ve hesap gününe de inanırız. Yardımı da sadece ondan bekleriz. Her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda, bugün halkımız için ne yaptık, bu hesabı kendimize sorarız. Buna verilecek cevabımız yoksa, bu hesabı en iyi şekilde verebilmek için çalışıyoruz. Diyorlar ki 'Yorulmaz mısın?' Ben de diyorum ki aşkla çalışan yorulmaz. Biz ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Onun için bu millete ne yapılsa az diyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, mitinge katılan vatandaşlarla Rabiayı tekrarlayarak, "Tek millet için 'evet' mi? Tek bayrak için 'evet' mi? Tek vatan için 'evet' mi? Tek devlet için 'evet' mi?" diye sordu. Vatandaşlar da Erdoğan'a "evet" diyerek karşılık verdi.



Notlar



Tuzla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.



Erdoğan, konuşması esnasında kalabalık içinde fenalaşan bir anne ve çocuğunun sağlık ekiplerince alınması için bir süre bekledi. Konuşmasının ardından halkı selamlayan ve satranç takımı dağıtan Erdoğan'a bu sırada oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.



Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte yer bulamayan vatandaşlar, Erdoğan'ı, çevre evlerin balkonlarından ve çatılarından dinledi. Caddenin birçok yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri asıldı.



(Bitti)