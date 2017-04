Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemi hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir parti tek başına hükümet olamayınca bir anda hava nasıl değişti? Kendilerini hemen buğday ambarında sananlar oldu. Saldırdılar. Sadece Diyarbakır'da 53 kardeşimiz ne yazık ki öldürüldü. Ölenler Kürt'tü, öldürenler de Kürt'tü. Ama onlar kendileri için büyük bir fırsat var zannediyorlardı. Şimdi bedel ödüyorlar." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi Tuzla'da halka hitap etti.



Tuzla'nın, İstanbul'un giriş kapısı ve aynı zamanda tersanecilikte önemli bir merkez olduğunu aktaran Erdoğan, burada imal edilen deniz araçlarının ülkeyle birlikte dünyanın dört bir yanında hizmet verdiğini anlattı. Tuzla'nın aynı zamanda eğitim merkezi de olduğunu kaydeden Erdoğan, böyle öncü bir ilçeye 16 Nisan'da da öncü olmanın yakışacağını söyledi.



Erdoğan, "Tuzla yarın ki büyük tercihe hazır mı? Tuzla anayasa değişikliğini rekor bir evet ile çıkarmaya hazır mı? Bazı şehirler vardır Arap atı gibidir sonradan açılır. Tuzla da sonradan büyüyen, gelişen bir yerleşim merkezimiz. Bütün bunlara rağmen gerçekten kısa zamanda büyük mesafe katetti. Bugünkü Tuzla ile ilk ilçe olduğu zamanlardaki Tuzla arasında dağlar kadar fark var. Bunu çok iyi bilirim. Nereden nereye geldik." ifadesini kullandı.



Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin geleceğine doğru atılacak adımı en iyi anlayacak yerlerden birinin Tuzla olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin koalisyonlarla nasıl zaman kaybettiğinin, tek parti iktidarlarıyla nasıl şaha kalktığının en yakın şahidi Tuzla'dır, Tuzla. Çok daha eskileri bir kenara bırakıyorum. En son 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemi hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbir parti tek başına hükümet olamayınca bir anda hava nasıl değişti? Kendilerini hemen buğday ambarında sananlar oldu. Saldırdılar. Sadece Diyarbakır'da 53 kardeşimiz ne yazık ki öldürüldü. Ölenler Kürt'tü, öldürenler de Kürt'tü. Ama onlar kendileri için büyük bir fırsat var zannediyorlardı. Şimdi bedel ödüyorlar. Ben de diyorum ki benim o Kürt kardeşlerime zulmeden bu zalimlerin hiçbir zaman bu ülkeye faydaları olmadı. İşte şimdi onlar ne diyor? 'Hayır' diyor. Kandil ne diyor? 'Hayır' diyor. İmralı ne diyor? 'Hayır' diyor. Pensilvanya'daki o şarlatan ne diyor? 'Hayır' diyor. Kardeşlerim, şimdi kişi sevdikleriyle beraberdir değil mi? Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Dolayısıyla yani Kandil 'hayır' diyorsa, bölücü başının olduğu İmralı 'hayır' diyorsa, Pensilvanya'daki şarlatan 'hayır' diyorsa, demek istikametimiz doğru değil mi? Yarın bir de sandıklar var ya yarın sandıklar Allah'ın izniyle 'evet' ile patladığı zaman ne olacağını düşünün."



"Sandıklara yükleneceğiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasının yarın yapılacağını hatırlatarak, "Buna hazır mıyız? Bak fazla bir şey kalmadı. Şu anda kapı kapı, artık saatleri konuşuyorum, bütün dost, ahbap, yaren. Hem Tuzla İstanbul'dakileri hem de Anadolu'daki hemşerilerimizi ne yapacağız? Arayacağız. İhmal yok, sandıklara yükleneceğiz, rehavet yok. Yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak." dedi.



Bazılarının "evet diyen de, hayır diyen de aynı." dediğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kardeşim 'hayır' diyeni ben anlayışla karşılarım. Ama evet ile hayırı aynı kefeye koyamam. Aynı kefede, aynı torbada nasıl durur? Olur mu böyle şey? Anlayışla karşılarız o ayrı mesele. Niye? Demokrasi bu. Ama eğer bunlara, hepsini aynı yerde tartacak olursak niye bu kadar mücadele veriyoruz ki, değil mi? Bu ülkenin geleceği için, bu ülkede bugüne kadar her önemli işte. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman 'hayır' dediler mi? Hatırlayın. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 'hayır' dediler mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bu zihniyet 'hayır' dedi mi? Marmaray ya Marmaray. Boğazın altından geçen o muhteşem esere bu zihniyet 'hayır' dedi mi? Üç senede o Marmaray'dan 200 milyon insan geçti. Şimdi o sayı daha da yükseldi. Avrasya Tüneli'ni yaptık, 'hayır' dediler. İşte şurada yanı başınızda Osmangazi Köprüsü. Ona da 'hayır' dediler. ya helal olsun be, ne güzel işler yaptılar, biz bunlara teşekkür etmeyeceğiz de kime teşekkür edeceğiz? Ne diyorlar? Kalıp aynı, 'Görevleriydi, yaptılar.' diyorlar. Tamam da bizden önce gelenlerin görevleri değil miydi? Onlar niye yapmadı? Sizin cinsiniz, cibilliyetiniz, onlar da bu ülkede iktidar oldular. Niye yapmadılar? Bu ülkede çakılı bir güzel işi var mı bunların? Yok. Niye? Bunlar sadece fitne fesat. Ama hiç önemli değil. Biz bunlara rağmen bu eserleri yapıyoruz değil mi? Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir o? 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Yani Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Asya'ya birçok yerden bağlıyoruz. Türkiye'nin ayrıca terör örgütlerinden nasıl kurtulmaya başladığını, onlara karşı nasıl bir mücadele vermeye başladığını görüyoruz değil mi? İşte pazar günü yarın, aynı zamanda terör örgütüyle mücadele de bir dönüşüm noktası olacak. Buna hazır mıyız? 16 Nisan'da, 15 Temmuz'da başlattığımız işi bitireceğiz. Tuzla 16 Nisan'da büyük Türkiye için 'evet' mi? Tuzla, 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' mi? Tuzla, 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için evet mi? Tuzla, 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için evet mi?"



Yarın herkesin mutlaka sandığa gidip oy kullanmasını isteyen Erdoğan, "Mutlaka, mutlaka sandığa. Oyumuzu kullanıyoruz. İlgili arkadaşlarımız bu oylar resmi sonuçlara yansıyana kadar her aşamayı titizlikle takip edecekler. Unutmayın. Oy namusumuzdur. Artık orada partilerin amblemleri yok. Bir tarafta beyaz, ak var. Beyaz, ak. Orada ne var? Orada 'evet' var. Öbür tarafta kahverengi 'hayır' var. Dolayısıyla beyaza inşallah mührü vuracak, inşallah 16 Nisan'da ak yürüyüşü devam ettirmiş olacaksınız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek parti döneminde Mersin'in bir köyünde kadınların "Oy namustur" diyerek, açık oy gizli tasnif sistemine isyan ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Kimin tezgahıydı o biliyor musunuz? O zaman ki CHP'nin tezgahıydı. Açık oy, gizli tasnif. Şimdi çıkıp diyor ya; 'Tek adam, tek adam.' Ey Kılıçdaroğlu, kimi aldatacaksın sen ya. Sen önce kendi partinin geçmişine bak. İşte diyor; 'Hem partinin başında olup hem de cumhurbaşkanı olmak uygun mudur?' Peki Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem partinin genel başkanı hem cumhurbaşkanı değil miydi? İnönü partinin genel başkanı hem cumhurbaşkanı değil miydi? Ha onlar oluyor, şimdi olmuyor. Ben bir başka örnek daha vereyim. Başbakan, hem parti genel başkanı, aynı zamanda yürütmenin başı olarak başbakan değil mi? Mesele ne biliyor musunuz? Ama yarın sana sandıkta öyle bir ders verecekler ki. Bu dersi aldıktan sonra 7 kere bu millet sana olumsuz, sen git dedi gitmedin. Şimdi bu millet sana 'Artık orada, o koltukta kalacak halin yok.' Kontrollü koltuğu altından çekip alacaklar, bunu böyle bilesin."



