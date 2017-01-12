TÜMÜ
Haberler Search
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüsiad Başkanlığına Seçilen Bilecik'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'e bir telgraf göndererek, tebrik etmiştir" denildi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads