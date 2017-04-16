Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yönetim Sistemi Konusunda Tarihi Bir Karar Vermiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir" -"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" -"Milletimiz anayasa değişikliği konusunda görüşünü 25 milyon evet oyuyla 1 milyon 300 farkla anayasa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir"
-"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"
-"Milletimiz anayasa değişikliği konusunda görüşünü 25 milyon evet oyuyla 1 milyon 300 farkla anayasa değişikliğini seçmiştir"
-"Oyunun rengi ne olursa olsun milli iradeye sahip çıkan milletimi kutluyorum"
"Türkiye 25 milyon oyla kararını vermiştir"
İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.