Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yönetim Sistemi Konusunda Tarihi Bir Karar Vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir" -"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" -"Milletimiz anayasa değişikliği konusunda görüşünü 25 milyon evet oyuyla 1 milyon 300 farkla anayasa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yönetim Sistemi Konusunda Tarihi Bir Karar Vermiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir"
-"Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"
-"Milletimiz anayasa değişikliği konusunda görüşünü 25 milyon evet oyuyla 1 milyon 300 farkla anayasa değişikliğini seçmiştir"
-"Oyunun rengi ne olursa olsun milli iradeye sahip çıkan milletimi kutluyorum"
"Türkiye 25 milyon oyla kararını vermiştir"

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

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