Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi Güç Duruma Düşürmek İçin Musul Operasyonunu Başlattılar, Sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi güç duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar, sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz, DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek bir unsurdu, niye mücadele etmiyorsunuz? Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız."