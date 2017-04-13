Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye İhanet Eden Taş Kesilir. 16 Nisan'da Bu Milletin Ahını Alanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu milletin ahını alanlar taş kesilecek ve sandığa gömülecek" -"Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu milletin ahını alanlar taş kesilecek ve sandığa gömülecek"
-"Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin"
-"Sadece 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz, bunları gömüyoruz, gömeceğiz"
-"Bu milleti, ümmeti bölemeyecekler. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz"
-"Sadece terör örgütleriyle değil ekonomide de ayağımıza çelme takıldı. Kabuğumuza çekilme yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini kazımak için her alanda büyük bir mücadele başlattık"
-"Mesele şu veya bu şahsın değil ülkenin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır"
ORDU - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da toplu açılış töreni sonrası halka hitap etti.