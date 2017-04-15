Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yarın tarihinin en önemli kararlarından birini verecek. İnşallah pazar günü hep birlikte, hiçbir baskı altında kalmadan, hür irademizle tercihimizi yapacağız ama sandıkları ihmal etmiyoruz, rehavet yok, nasıl olsa kazandık yok. Anketler gayet iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü sandıklardan çıkacak olan 'evet' oylarının en yüksek oranı, Batı'ya bir ders olacak ders. Bazen derdik ya statlarda, meydanlarda 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' derdik ya şimdi de öyle diyoruz, 'Avrupa Avrupa duy sesimizi...' İnşallah bu milletin ayak seslerini duyacaklar."