Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Sandıklar Açılıp Sayımlar Yapılınca İnşallah Geleceğe Yürüyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir" -"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, Sandıklar Açılıp Sayımlar Yapılınca İnşallah Geleceğe Yürüyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir"
-"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir"

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