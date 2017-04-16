Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, Sandıklar Açılıp Sayımlar Yapılınca İnşallah Geleceğe Yürüyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir"

-"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir"