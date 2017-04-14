Erdoğan Son Noktayı Koydu: Eyaletmiş, Federasyonmuş, Gündemimizde Olmadı, Olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır." dedi. Vatandaşlara referanum için de uyarıda bulunan Erdoğan, "Pazar günü vatandaşlarımızdan mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken mührü vurmaktan zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar titiz olmalarını rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz Konya ile birbirimizi tanırız. Aramızdaki muhabbetin üzerine kimseye de söz söyletmeyiz. Konya'yla aramıza kimseyi koymayız. Bizim Konya ile bağımız ta Selçuklu'ya kadar gider. Ankara'da şu anda kullandığımız Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin kurcusu olduğum partinin Ankara'daki genel merkez binasını ve daha çok eseri Selçuklu motifleriyle modern binalar olarak inşa ettirdik. Hamdolsun bu tarz milletimiz tarafından da benimsendi. Artık ülkemizde bu tarz binaların yükseldiğini görüyoruz. Biz Konya'nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP Konyalı vekilin söylediği sözleri duydunuz değil mi?

SEN SENİ BİL! BİLMEZSEN HADDİNİ PATLATIRLAR ENSENİ

Neymiş evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan girip Sivas, Amasya, Sakarya ey gafil seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini! Bilmezsen haddini patlatırlar eseni! Bunu böyle bil! Sen bu milleti, bu ülkeyi ne zannediyorsun sen? Bunca yıl Konya'nın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş birisi nasıl olup da böyle zırvalar bilemiyorum. Ama eminim ki Konyalı bu densize Pazar günü haddini bildirecektir. Bunlar tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz, Konyalı'nın ise hiç olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'nin yönetim sistemi değişince artık milletin karşısına çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar.

BU HAYSİYET VE ŞAHSİYET FUKARALARIN DERSİ VERİLECEK

Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip memleketin yönetiminde söz sahibi olma dönemi bitiyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, Güneş Motellerde şurada burada, medya patronun yanındaki pazarlıklarla değil sandıkta doğrudan milletle olacak. Milletin gönlüne girerek ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanının bu zihniyetten çıkması mümkün değildir. Hz. Mevlana ne diyor: "İki şey mühimdir, birincisi okyanus gibi bol haysiyet, ikincisi Elif gibi dimdik şahsiyet"... Konya 16 Nisan'da bu haysiyet ve şahsiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mı? 16 Nisan Pazar akşamı inşallah bu ülkenin bayramı olacak. Bunu anlamayanlar olabilir, varsın anlamasınlar. Benim milletim anlıyor ya, bu önemli.

PUSULADA BAYAZ, AK, EVET DEMEKTİR! ANLIYORSUNUZ!

Bu seçimde sandıkta oy pusulası, parti amblemi yok. Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Pusulada beyaz Ak. Demek ki beyaz'da, ak'ta, evet'te buluşuyoruz. Pazar günü vatandaşlarımızdan mutlaka sandığa gitmelerini, oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Oy kullanırken mührü vurmaktan zarfa koymaya, sandığa atmaya kadar titiz olmalarını rica ediyorum.

AGİT KALKMIŞ RAPOR VERECEKMİŞ SEN HADDİNİ BİL!

Avrupa'da AGİT diye bir örgüt var. Bunlar kalkmışlar Türkiye'de evet çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Rapor verecekmiş. Sen haddini bil. Heryerde evet varmış, hayır görmemiş. Haddini bil, sen kimsin ya! Böyle bir rapor veremezsin. Sen bunu çalışmayan partinin yönetimine söyle. Raporu versen de vermesen de Pazar akşamı bu millet gereğini yapacaktır evelallah! Biz Pazar akşamı itibarıyla bu işi milletçe bitireceğiz. Davamız büyük, aşkımız millet, derdimiz memleket.

"ERDOĞAN'DAN SONRA NE OLACAK?" DİYOR BENİ ÇOK SEVİYOR!

Beni çok seviyor ha! Ne diyor "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?" diyor. Muhabbeti bayağı iyi. Her fırsatta Anayasa Mahkemesi'ni yol ettiler. Mahkeme mahkeme dolaştılar. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru, gensoru, gensoru. Akşam gensoru, sabah gensoru. 1950'den bu güne 484 gensoru verilmiş. Bunların 4 tanesi kabul 480'i reddedilmiş. Bu niçin yapılıyor? Çalıştırmamak içni. Bundan sonra gensoru yok! Gensoru, güvenoyu kimin, milletin. Bunların en büyük hedefleri hizmet ve eserleri sabote etmek. Türkiye'nin zarar görmesini hedefleyen bu muhalefet anlayışı bitecek. Biz anayasa değişikliğini kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için istediğimizi söylüyoruz.

BUNLAR SÜREKLİ MİLLETE TAKOZ OLMAYI NİYE TERCİH ETTİLER

Nerelerde tıkanılıklık yaşandığını, neye ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyoruz. Esasen anayasa ve onunla birlikte yönetim sistemi konusu bugünün konusu değil. En son 6-7 yıldır bu konu neredeyse gündemden hiç düşmemiştir. Milletimiz için böylesine hayati bir meselede katkı vermek yerine sürekli takoz olmayı niye tercih ettiler? Sağolsun MHP 18 maddelik bu pakete destek verdi de meseleyi asıl sahibine getirdik. Keşke CHP de bu çalışmanın içinde yer alsaydı! Ama almadı. Tıpkı MHP gibi onlar da katkılarını sunsaydı ve çok daha geniş olarak milletimizin karşısına çıksalardı. Bunlar beyaza siyah demekle maruftur. Burada AK Parti, MHP, BBP'li kardeşlerimle birlikte CHP, Saadet Partisi'ne diğer partilere gönül vermiş tüm kardeşlerime sesleniyorum: Gelin 16 Nisan'da ülkemizi yeni yönetim sistemine kavuşturalım.

SAADETLİ HANIM KARDEŞLERİMİN O ZİYARETİNE ÇOK ÜZÜLDÜM

Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Hani denize dökerim diyen bir zat vardı ya! Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamına ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm. Çünkü ben kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar? Artık bu millete sürekli yalan söyleyen süfli siyasetçilere mahkum değilsiniz. İster Meclis'te grubu olan partilerin ister son seçimlerde oy oranların toplamı yüzde 5'i bulan partilerin, ister 100 bin vatandaşımızın desteğini alan herkesin Cumhurbaşkanlığına aday olma imkanı var.

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEA HER TARAFI REZİL ETTİN

Adam dersini çalışmamış. Hala da çalışmıyor. Cumhurbaşkanının lokantalarla işi yok. Lokantalar belediyenin işidir. Varsa orada hijyenik bir sorun ilçe belediyelerin zabıtaları gidip orayla uğraşır. Yahu sen SSK genel müdürlüğü yaptın da ne yaptın ya! Her tarafı rezil ettin. Artık zaman kaybetmeyelim diyorum. Herkes gibi Cumhurbaşkanı da kendisine çizilen sınırlar dahilinde, kanuna uygun şekilde vazifesini yerine getirecek. Yeni sistem karar alma ve uygulama süreçlerinin seri ve hızlı olmasıdır. Otomobillerden, bilgisayara her şeyin hızının arttığı bir dönemde hükümetlerin eski usül çalışmaları mümkün değildir.

TÜRK MİLLETİ YURT KURAR, YUVA KURAR, MEDENİYET KURAR

Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu milletin teslim olacağını sandılar. Almanya, Fransa, Belçika, Brüksel, İsviçre bunu yapıyor. Ne yaparsa yapsınlar bu milletten daha güçlü değiller. Pazar günü Batı'ya da cevap vereceksiniz. Vereceğiniz evet oyları Batı'ya bir cevap olacaktır. Türkiye'nin o Batıcı güçlerine de cevap olacaktır. Selçuklu ve Osmanlı tecrübesine bakan şunu görür; Türk milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkar: Yurt, yuva ve medeniyet kurar.

YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER YA DA YOK OLUP GİDECEKLER

Bugün de Konyalı kahramanlar Şehitler tepesini boş bırakmıyor. Konya'nın terörle mücadelede verdiği şehit sayısı 41'dir. 15 Temmuz gecesi bir Konyalı kardeşim Ankara'da darbeciler tarafından şehit edildi. Bu vesile ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar! Başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız hep beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

FETÖ PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATANIN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR İHANET ŞEBEKESİDİR

DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından bir alakası olabilir mi? Sadece Müslümanları öldüren diğer yerlerde masumları katletmekten dışında bir vasfı olmayan örgüttür. FETÖ, Pensilvanya'daki şarlatanın öncülüğünde kendi ülkesindekilere silah çeken bir ihanet şebekesidir. İdam konusu inşallah Pazar'dan sonra parlamentoya gelecek. Bu örgütler eylemleriyle canımızı yakıyor olabilirler ama hedeflerimizden bizi asla geriye çeviremeyecektir. Umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Mevlana hazretleri günü düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun diyor. Biz tüm kardeşlerimiz için en iyisini düşünüyor, bu yoldaki mücadelemizi sürdürüyoruz.

CUMHURİYETİMİZİN ÜNİTER YAPISI HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞMEYECEKTİR

Bizi bölemeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar. Ey CHP! o tarih oldu tarih. Biz senin geçmişinizi iyi biliriz. Birkaç gündür bir dedikodu var. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin üniter yapısı içisinde ilelebed payidar olması konusunda kararlılığımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçukluyla, cihan devletimiz Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu bir zamanda kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyorum.

ŞİMDİ KARAMAN'DAN MARDİN'E UZANAN HIZLI TREN YAPIYORUZ

Geçtiğimiz 14 yılda Konya'ya 35 katrilyon lira yatırım yaptık. Okul, yurt, spor, sağlık, toplu konut hizmetleri. Konya'ya 860 km. bölünmüş yol yaptık. Bunların bir gıdım hizmeti var mı bu ülkede? Şimdi Karaman'dan Mardin'e kadar uzanacak yeni bir hızlı tren hattı için çalışıyoruz. Bir tarafta Antalya, diğer tarafta Aksaray-Kayseri istikametinde yeni bir hatın çalışmasına başladık. Onları da 2023'de tamamlamayı düşünüyoruz.

KONYA'NIN ÜÇ İLÇESİNE BU YIL DOĞALGAZ BAĞLANIYOR

Karapınar, Sarayönü, Beşşehir ilçelerine bu yıl doğalgaz veriyoruz. Allah'ın izniyle aydınlık bir dönem başlıyor. Kendisiyle birlikte umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin huzuru, güvenliği, refahı için daha çok çalışak, daha çok mücadele edeceğiz. Yıllarca ülkemize bedel ödeden bir zihniyetten kurtuluyoruz. Sahtekarlar öyle yayınlar yapıyor ki, sormayın. Ne diyorlar? Parlamento kalkıyormuş. Dürüst olun dürüst! Parlamento yerinde, yasama organı yerinde. Şu anda yasama organının Cumhurbaşkanını görevden alma yetkisi sadece ihanet-i vataniyeyle. Ama bundan sonra kişisel suçlardan bile Yüce Divan'a gönderebilecek. Kanun yapma yetkisi yine onda. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok.

PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATAN, KANDİL, İMRALI HAYIR DİYOR

Konya Türkiye'ye husumetlerine gösterenlere 16 Nisan'da evet diyor mu? Bu akşam saat 20.00'den itibaren TRT'nin tüm kanallarında ortak yayında evlerinize misafir olmak istiyorum. Pazar günü için de görev belli. şimdi Pazar günü demek ki evetlerimiz sadece ülkede değil dışarıya da cevap olacak. Peki kim bu hayırcılar? Kandil ne diyor, hayır diyor. İmralı ne diyor, hayır diyor. Pensilvanya'daki o şarlatan ne diyor, hayır diyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu? Sevgili peygamberimiz ne buyuruyor: Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bundan güzel kural olur mu? Herşey ortada.