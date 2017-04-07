Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Tökezleyeceğini Düşünenlere Unutamayacakları Dersler Verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezleyeceğini düşünenlere unutamayacakları dersler verdik"ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin Tökezleyeceğini Düşünenlere Unutamayacakları Dersler Verdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezleyeceğini düşünenlere unutamayacakları dersler verdik"

ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.

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