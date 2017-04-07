Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Tökezleyeceğini Düşünenlere Unutamayacakları Dersler Verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezleyeceğini düşünenlere unutamayacakları dersler verdik"ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezleyeceğini düşünenlere unutamayacakları dersler verdik"
ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.
sponsored ads