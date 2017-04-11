Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, huzurunun ve güvenliğinin artmasından rahatsız olanlar yok mu? Var. Birinci derecede Batı, FETÖ acayip rahatsız, PKK bundan rahatsız. PKK'nın destek verdiği belediyeler vardı değil mi? Ne yaptılar? Benim Kürt kardeşlerime hizmet mi verdiler? Hendek, çukur kazdılar. Ama şimdi o teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz."