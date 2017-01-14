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Erdoğan'dan İş Adamlarına Kritik Çağrı: Geciktirmeyin, Yatırımlarınızı Yapın
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Erdoğan'dan İş Adamlarına Kritik Çağrı: Geciktirmeyin, Yatırımlarınızı Yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, risk almaya hazır iş adamlarına, ihtiyacı var. Yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Risk alın." dedi.

Erdoğan'dan İş Adamlarına Kritik Çağrı: Geciktirmeyin, Yatırımlarınızı Yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul'un kuruluş yıl dönümünde iş adamlarına çağrı yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Geçenlerde yine söyledim. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. " dedi.

"SALDIRILAR SÜRÜYOR, MİLLET EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR

Erdoğan, "Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor." diye belirtti.

İŞ ADAMLARINA ÖNEMLİ ÇAĞRI: YATIRIMLARI GECİKTİRMEYİN, RİSK ALIN

İş adamlarına önemli bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Geçenlerde yine söyledim. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın, kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar var, bu ülkede güven var. Bu iki sihirli kavramı asla ihmal etmeyin. Ama şimdi ben bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez." dedi.

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