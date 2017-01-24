Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda Konuştu...

Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz ' dedi. Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan, ' O zaman para yoktu ama akıl vardı ' diye konuştu......

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda Konuştu...

Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz'dedi. Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan,'O zaman para yoktu ama akıl vardı'diye konuştu....

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