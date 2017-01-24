Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz'dedi. Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan,'O zaman para yoktu ama akıl vardı'diye konuştu....
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda Konuştu...
Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz ' dedi. Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan, ' O zaman para yoktu ama akıl vardı ' diye konuştu......
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