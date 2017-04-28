Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye ile Abd) Geçmişte İki Ülkenin Ortak Hareket Ettiği Durumlarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Türkiye ile ABD) Geçmişte iki ülkenin ortak hareket ettiği durumlarda nasıl stratejik çarpan etkisi oluşturduğunu, ne gibi başarılar elde ettiğini hep birlikte gördük. Bilhassa içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde müttefiklik ilişkimiz çok daha büyük önem kazanmıştır. Trump yönetimi ile üst düzey temaslarımız Ocak 2017'den beri yoğunlaşıyor. Sayın Trump ile Türk-Amerikan ilişkilerinde taze bir sayfa açacağımıza inanıyorum."