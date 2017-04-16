Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük. 16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir."