Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz."