Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de yatırım yapmanın önünde engel yoktur. Kim, 'bir engel var' diyorsa, ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum. Ülkemde dinamik bir iç yatırımcı portföyümüz var. Onların da bu yatırımları geliştirmelerinin çok büyük önem arz ettiğini söylüyorum"

-"Türkiye'de şu anda samimi bakış serdeden tüm girişimciler açısından yeni bir dönemin başladı. Nitekim son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın, özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların, Türkiye'nin bir güvenli liman olarak görülmesi, seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor"

-"Sayın Trump, sizin sisteminiz gereği Clinton'dan daha az oy olarak kazanmıştır. Birileri sokaklara döküldü, bazı yerleri yaktılar yıktılar ama aslolan duruştur. Sayın Trump duruşunu gösterdi. Aslolan sandıktan çıkan senatör sayısıdır"

-"Bizim sistemimizde ise böyle bir durum yok. Sanıktan en fazla oyu 51.4 ile 'Evet' diyenler kazanmıştır. 'Hayır' diyenler 48.6 almıştır. Bu sonuç, 'bizler 'Hayır' diyenleri dışlayacağız' demek değildir. Onlar da benim ülkemin insanlarıdır. 780 bin kilometrekarelik alanda biz 15 senede hiçbir yerde görünmeyen yatırımlar yaptık. Devasa adımlar attık. Topraklar bizim"

-"Siz önce şu teröristleri ülkenizde gizlemekten, saklamaktan bir vazgeçin. Özellikle Avrupa, vazgeçin. Tamam, 'Hayır' kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi onları görelim"



İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde soruları cevapladı.