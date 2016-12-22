Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nden Başka Bizim Devletimiz Yok. Tek Devlet. Böylece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."
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