Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, ülkemizde yok. Birileri o hevese kapıldılar, işte Feto... Tokadı yedi mi? Yedi. Şimdi hala bazı hülyaları olabilir, oldukça karşılarında inşallah bizleri ve milletimizi bulacaklar."