Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Başka Devlet, Ülkemizde Yok. Birileri O...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, ülkemizde yok. Birileri o hevese kapıldılar, işte Feto... Tokadı yedi mi? Yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, ülkemizde yok. Birileri o hevese kapıldılar, işte Feto... Tokadı yedi mi? Yedi. Şimdi hala bazı hülyaları olabilir, oldukça karşılarında inşallah bizleri ve milletimizi bulacaklar."

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