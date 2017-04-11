Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Başka Devlet, Ülkemizde Yok. Birileri O...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, ülkemizde yok. Birileri o hevese kapıldılar, işte Feto... Tokadı yedi mi? Yedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, ülkemizde yok. Birileri o hevese kapıldılar, işte Feto... Tokadı yedi mi? Yedi. Şimdi hala bazı hülyaları olabilir, oldukça karşılarında inşallah bizleri ve milletimizi bulacaklar."
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