Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 25 Milyon Oyla Kararını Vermiştir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.
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