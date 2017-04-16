Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 25 Milyon Oyla Kararını Vermiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye 25 Milyon Oyla Kararını Vermiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına dair Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

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