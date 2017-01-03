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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Iş Genel Başkanı Atalay'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Iş Genel Başkanı Atalay'ı Kabul Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ve heyeti kabulünden görüntüler Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Iş Genel Başkanı Atalay'ı Kabul Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ve heyeti kabulünden görüntüler
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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