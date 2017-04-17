Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gelişi Semra Özal ile selamlaşması Kabir ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabre çelenk bırakması ve saygı duruşu Kabir başında dua edilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 24. yıldönümü nedeniyle 8.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gelişi
Semra Özal ile selamlaşması
Kabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabre çelenk bırakması ve saygı duruşu
Kabir başında dua edilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 24. yıldönümü nedeniyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.