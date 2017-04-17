Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gelişi

Semra Özal ile selamlaşması

Kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabre çelenk bırakması ve saygı duruşu

Kabir başında dua edilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 24. yıldönümü nedeniyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.